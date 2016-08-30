وفاة بريطانى حاول إنقاذ سيدة من عملية طعن بأستراليا

قالت الشرطة الأسترالية إن شخصًا بريطانيًا توفى، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه بعد أسبوع من طعنه خلال محاولته إنقاذ بريطانية أخرى تعرضت للطعن فى فندق بشمال أستراليا.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن توماس جاكسون، البالغ من العمر 30 عاما، توفى فى مستشفى بمدينة “تاونزفيل” بولاية “كوينزلاند” شمالى أستراليا.

وكان جاكسون أصيب الأسبوع الماضى عندما حاول التصدى لهجوم على فندق فى بلدة “هوم هيل” الواقعة جنوبى “تاونزفيل”.

واتهمت الشرطة الفرنسية إسماعيل عياد (29 عاما) بطعن “ميا أليف تشونج” حتى الموت أمام العشرات.

أ ش أ