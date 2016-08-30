أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وفاة بريطانى حاول إنقاذ سيدة من عملية طعن بأستراليا

Google+ Print
وفاة بريطانى حاول إنقاذ سيدة من عملية طعن بأستراليا وفاة بريطانى حاول إنقاذ سيدة من عملية طعن بأستراليا

أرشيفية

قالت الشرطة الأسترالية إن شخصًا بريطانيًا توفى، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه بعد أسبوع من طعنه خلال محاولته إنقاذ بريطانية أخرى تعرضت للطعن فى فندق بشمال أستراليا.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) أن توماس جاكسون، البالغ من العمر 30 عاما، توفى فى مستشفى بمدينة “تاونزفيل” بولاية “كوينزلاند” شمالى أستراليا.

وكان جاكسون أصيب الأسبوع الماضى عندما حاول التصدى لهجوم على فندق فى بلدة “هوم هيل” الواقعة جنوبى “تاونزفيل”.

واتهمت الشرطة الفرنسية إسماعيل عياد (29 عاما) بطعن “ميا أليف تشونج” حتى الموت أمام العشرات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017