مركز القاهرة يستضيف المؤتمر السنوى الرابع عشر لرابطة المراكز التدريبية لحفظ السلام

ينظم مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، التابع لوزارة الخارجية المصرية الاجتماع السنوى الرابع عشر، لرابطة المراكز التدريبية الأفريقية لحفظ السلام APSTA، خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2016 فى القاهرة، وذلك فى إطار رئاسة المركز المصرى للرابطة للعام 2015-2016، حيث يعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان “تحقيق أهداف خارطة طريق هيكل السلم والأمن الأفريقى 2016-2020″، وذلك بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، والمراكز التدريبية الأعضاء بالرابطة، ويلقى كلمة الإفتتاح فيه السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وصرح المستشار أشرف سويلم مدير مركز القاهرة، بأن اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة، فى ضوء عضوية مصر المزدوجة فى كل من مجلس الأمن الدولىـ ومجلس السلم والأمن الأفريقى، والدور الهام الذى تضطلع به مصر دوليًا وأفريقيًا فى كل ما يخص قضايا السلم والأمن فى القارة، وأضاف أن اجتماع الرابطة لهذا العام هو الأول بعد إصدار خارطة طريق هيكل السلم والأمن الأفريقى، موضحًا أن المؤتمر سيتطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها خارطة طريق هيكل السلم والأمن الأفريقى 2016-2020، العلاقة بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الإقتصادية الإقليمية والأمم المتحدة فى مجال السلم والأمن، بالإضافة إلى خطة عمل “مابوتو” الخمسية للقوة الأفريقية الجاهزة، وتوصيات تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بعمليات حفظ السلام.

ويعقب المؤتمر الاجتماع السنوى للجمعية العمومية للرابطة، والذى سيتم خلاله انتخاب رئيس جديد للرابطة خلفًا لمركز القاهرة، بالإضافة إلى ذلك يمثل الإجتماع فرصة لأعضاء الرابطة لمناقشة إستراتيجيتها المستقبلية وخطط العمل للعام المقبل.

ويعد مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا، مركز تدريبى تابع لوزارة الخارجية، أنشئ عام 1994، وتم اختياره من قبل الاتحاد الإفريقى كأحد مراكز التميز للتدريب على مهارات حفظ وبناء السلام، حيث يقدم المركز دوراته التدريبية على المستوى الوطنى والأفريقى، فى مجالات حفظ السلام، تسوية النزاعات وإدارة الأزمات، وأساليب وفن التفاوض، وغيرها من المجالات التدريبية المرتبطة بالنزاعات وعمليات حفظ وبناء السلام. ويلعب المركز دورًا هامًا فى إطار تنسيق أنشطة المراكز الدولية العاملة فى مجال حفظ السلام، حيث يتولى إعتبارًا من يناير 2017 سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام.