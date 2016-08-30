محمود طاهر يتبنى مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي

أعلن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عن مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي والتي تضم كل من يحمل ذات الاسم.

جاء ذلك خلال لقاء طاهر يوم الثلاثاء مع وفد أهلي دبي الذي تكون من اللواء عبيد سعيد نائب رئيس النادي الإماراتي والمدير التنفيذي وعلاء حلويش مدير إدارة التطوير ومصطفى مقلد عضو اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي الذي يقام في مصر.

ويلتقي أهلي دبي بمنافسه الجزيرة في مصر في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وأوضح طاهر أن الأهلي يسعى لتكوين رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي لتدعيم العلاقات بينهم في شتى الجوانب.

ويحمل اسم الأهلي في الوطن العربي 27 ناديا وكان الفريق هو أول من يحمل ذلك الاسم أثناء انشائه في عام 1907.