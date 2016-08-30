أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود طاهر يتبنى مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي

Google+ Print
محمود طاهر يتبنى مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي محمود طاهر يتبنى مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي

أعلن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عن مبادرة لإنشاء رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي والتي تضم كل من يحمل ذات الاسم.

جاء ذلك خلال لقاء طاهر يوم الثلاثاء مع وفد أهلي دبي الذي تكون من اللواء عبيد سعيد نائب رئيس النادي الإماراتي والمدير التنفيذي وعلاء حلويش مدير إدارة التطوير ومصطفى مقلد عضو اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي الذي يقام في .

ويلتقي أهلي دبي بمنافسه الجزيرة في مصر في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وأوضح طاهر أن الأهلي يسعى لتكوين رابطة أندية الأهلي في الوطن العربي لتدعيم العلاقات بينهم في شتى الجوانب.

ويحمل اسم الأهلي في الوطن العربي 27 ناديا وكان الفريق هو أول من يحمل ذلك الاسم أثناء انشائه في عام 1907.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب