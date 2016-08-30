الأهلي يرحب باستضافة البطولة العربية والمشاركة فيها

أبدى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عن ترحيب ناديه باستضافة البطولة العربية للأندية المتوقع إقامتها منتصف عام 2017.

وأكد طاهر أن الأهلي يرحب بالمشاركة في البطولة ويرحب باستضافتها حتى تكون عودة من خلال مصر في إطار السعي لتدعيم العلاقات بين الأندية العربية.

وأكد طاهر أن إقامة مثل تلك البطولات يؤكد قوة العلاقات بين الأندية العربية وأن الأهلي دائما يسعى لإنجاح مثل تلك البطولات التي تساعد لم شملهم.

جاء ذلك خلال لقاء طاهر بوفد أهلي دبي الإماراتي يوم الثلاثاء في ظل استعداد الأخير لخوض السوبر المحلي أمام الجزيرة في ملعب الدفاع الجوي في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.