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أهلي دبي: نتمنى حضور جماهير القلعة الحمراء للسوبر الإماراتي

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أهلي دبي: نتمنى حضور جماهير القلعة الحمراء للسوبر الإماراتي أهلي دبي: نتمنى حضور جماهير القلعة الحمراء للسوبر الإماراتي

"سنوفر منفذا لبيع تذاكر مباراة السوبر الإماراتي في مقر الأهلي" هكذا تحدث علاء جلويش مدير الدراسات والتطوير بنادي أهلي دبي.

ويلتقي أهلي دبي بمنافسه الجزيرة في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث علاء حلويش للصحفيين خلال زيارته لمقر الأهلي قائلا:"سيكون هناك منفذا لبيع تذاكر المباراة والأولوية للحضور ستكون لأعضاء الأهلي وجماهيره في ظل التوأمة بين الناديين".

وواصل"خصصنا بعض الهدايا التذكارية سيتم توزيعها على الجماهير التي ستحضر المباراة".

وأتم"ستكون هناك حافلات مخصصة لنقل الجماهير للملعب تيسيرا عليهم، وأحب التوجه بالشكر لإدارة الأهلي التي حرصت على تذليل أي صعاب واجهتنا في ".

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