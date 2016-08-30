عبد الوهاب يكشف - الأهلي رفض التعاقد مع باسم مرسي فنيا قبل انتقاله للزمالك.. وحزين مما فعله

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه كان قريبا من التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك الحالي والإنتاج الحربي السابق.

وانتقل باسم مرسي للزمالك مطلع الموسم قبل الماضي من الإنتاج الحربي وتألق مع الفريق وسجل 36 هدفا خلال 88 مباراة.

وقال عبد الوهاب عبر قناة ON TV على هامش انتخابات اتحاد الكرة: "غير صحيح على الإطلاق أننا نفاوض باسم مرسي فهو لاعب جيد جدا لكننا لم نفاوضه".

وأضاف "كان هناك كلام مع باسم قبل انضمامه للزمالك لكن اللجنة الفنية رفضته في هذا التوقيت".

وتابع "على المستوى الشخصي حزين مما فعله مع سعد سمير مدافع الأهلي بسبب تعمده إيذاءه وأنا (زعلان منه)".

وواصل عضو مجلس الإدارة "الأهلي لا يفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه ومثلما نرفض أن يحدث هذا معنا لا نقوم به مع الأندية الأخرى".

وحول سؤال عن اللاعب الذي يتمناه عبد الوهاب في الأهلي من الفرق الأخرى، أجاب "لدينا أفضل لاعبين في مصر".

وبسؤال المحاور عن أحمد الشناوي، رد عبد الوهاب متما "أي نادي يتمنى أحمد الشناوي فهو حارس كبير، لكننا أيضا لدينا حراس كبار وفريق كامل مليء بأفضل لاعبي مصر".