أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الوهاب يكشف - الأهلي رفض التعاقد مع باسم مرسي فنيا قبل انتقاله للزمالك.. وحزين مما فعله

Google+ Print
عبد الوهاب يكشف - الأهلي رفض التعاقد مع باسم مرسي فنيا قبل انتقاله للزمالك.. وحزين مما فعله عبد الوهاب يكشف - الأهلي رفض التعاقد مع باسم مرسي فنيا قبل انتقاله للزمالك.. وحزين مما فعله

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه كان قريبا من التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك الحالي والإنتاج الحربي السابق.

وانتقل باسم مرسي للزمالك مطلع الموسم قبل الماضي من الإنتاج الحربي وتألق مع الفريق وسجل 36 هدفا خلال 88 مباراة.

وقال عبد الوهاب عبر قناة ON TV على هامش انتخابات اتحاد الكرة: "غير صحيح على الإطلاق أننا نفاوض باسم مرسي فهو لاعب جيد جدا لكننا لم نفاوضه".

وأضاف "كان هناك كلام مع باسم قبل انضمامه للزمالك لكن اللجنة الفنية رفضته في هذا التوقيت".

وتابع "على المستوى الشخصي حزين مما فعله مع سعد سمير مدافع الأهلي بسبب تعمده إيذاءه وأنا (زعلان منه)".

وواصل عضو مجلس الإدارة "الأهلي لا يفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه ومثلما نرفض أن يحدث هذا معنا لا نقوم به مع الأندية الأخرى".

وحول سؤال عن اللاعب الذي يتمناه عبد الوهاب في الأهلي من الفرق الأخرى، أجاب "لدينا أفضل لاعبين في ".

وبسؤال المحاور عن أحمد الشناوي، رد عبد الوهاب متما "أي نادي يتمنى أحمد الشناوي فهو حارس كبير، لكننا أيضا لدينا حراس كبار وفريق كامل مليء بأفضل لاعبي مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب