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تشكيل مصر – مصطفى فتحي وتريزيجيه أساسيان أمام غينيا

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تشكيل مصر – مصطفى فتحي وتريزيجيه أساسيان أمام غينيا تشكيل مصر – مصطفى فتحي وتريزيجيه أساسيان أمام غينيا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة الذي سوف يواجه غينيا في المباراة الودية التي تقام يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفراعنة لملاقاة الكونجو في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وشهد التشكيل تواجد عصام الحضري في حراسة المرمى مع إسلام جمال وعلي جبر كقلبي دفاع.

بينما يتواجد أحمد فتحي كظهير أيمن وعلى اليسار أيمن أشرف وأمام رباعي الدفاع ثنائي ارتكاز يتمثل في إبراهيم صلاح ومحمد النني.

وأمام الثنائي يلعب الثلاثي عبد الله السعيد ومصطفى فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع وجود باسم مرسي كمهاجم وحيد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: أحمد فتحي- إسلام جمال- علي جبر- أيمن أشرف

في الوسط: إبراهيم صلاح- محمد النني- محمود حسن "تريزيجيه"- مصطفى فتحي- عبد الله السعيد

في الهجوم: باسم مرسي

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