بالصور.. ضبط مصنع شاش طبى بدون ترخيص يستغل اسم شركة غزل المحلة بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالمحلة وسمنود فى محافظة الغربية، مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الشاش الطبى غير مطابق للمواصفات، ويبيعه على أنه من إنتاج شركة غزل المحلة لتحقيق أرباح طائلة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن النقيب أحمد الشربينى الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف المقدم حسام الغريب رئيس وحدة مباحث القسم، من ضبط محمود ع – 36سنة، لإنشائه مصنعا بدون ترخيص من الجهات المختصة بقرية الدواخلية مركز المحلة، وجهزه بالأدوات والآلات اللازمة لإنتاج الشاش الطبى، مستخدما خامات غير مطابقة للمواصفات، وعلامة شركة غزل المحلة، بوضعها على عبوات الشاش، لإيهام المواطنين بأنها من إنتاج شركة غزل المحلة، لتحقيق أرباح طائلة. وعثر بداخل المصنع على700قطعة غيار شاش مختلفة الأحجام، وألف متر شاش خام، وأدوات التصنيع.

ونسب للمتهم مخالفة القرار رقم 453لسنة 54، والمعدل بالقرار رقم 359لسنة 56 لإدارة منشأة بدون ترخيص. تحرر المحضر 41755جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.