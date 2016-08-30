بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد محطات الوقود ويوجه بتكثيف الحملات الرقابية عليها

كتب – محمد شعبان – بني سويف

تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف بجولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بمركز ومدينة بني سويف، حيث تفقد عدد من محطات الوقود بالمدينة لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوي الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات من السولار والبنزين و التأكد من بيعها للمواطنين بالأسعار المقررة

وتابع المحافظ عملية بيع البنزين والسولار واطلع على سجلات ودفاتر الكميات والحصص الواردة واستمع إلى عدد من المترددين على المحطات، حيث أكد على ضرورة الإشراف المباشر على محطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية لضمان توزيعها بعدالة ومنع تسربها للسوق السوداء

وكلف المحافظ، مباحث التموين، بتشديد الرقابة على المحطات وعدم السماح بالبيع في الجراكن ومتابعة الكميات الواردة لتلك المحطات وبيعها للأهالي، وتنظيم حملات مفاجئة من مفتشي مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المطلوبة على الوجه الأكمل

واستكمل المحافظ جولته بقرية تزمنت الشرقية حيث تابع أعمال تركيب خط مياه جديد لتقوية المياه بالمناطق التي تعاني من ضعف المياه بالقرية، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الذي وقعته المحافظة مؤخرا مع مؤسسة نهضة بني سويف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والمناطق غير المخدومة

رافق المحافظ في جولته أحمد دسوقي رئيس مدينة بني سويف ، والمهندس وليد حسين المدير التنفيذي لمشروعات مؤسسة نهضة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين.