تقرير - 5 أسباب دفعت باكو ألكاسير للانتقال إلى برشلونة

نشرت صحيفة سبورت الكاتالونية تقريرا عن صفقة انضمام المهاجم باكو ألكاسير إلى فريق الإقليم برشلونة قادما من فالنسيا ب30 مليون يورو.

التقرير تحدث عن خمسة أسباب دفعت المهاجم الإسباني الشاب إلى ترك قيادة هجوم الخفافيش والانضمام إلى الفريق الكاتالوني لتأدية دور الاحتياطي الاستراتيجي من على دكة البدلاء للمهاجم لويس سواريز.

1-القتال على الألقاب:

مهما حاول ألكاسير مع فالنسيا فلم يستطع قيادة الفريق إلى منصات التتويج المحجوزة مسبقا لواحد من برشلونة أو ريال مدريد ومن خلفهم منافس شرس أخر هو أتليتكو مدريد.

خروج ألكاسير كان من أجل فرصة أفضل لتحقيق الألقاب ورفع الذهب على منصات التتويج.

2- روبيرتو فيرنانديز المقنع:

المدير الرياضي للفريق الكاتالوني كان له الفضل في إقناع ألكاسير للانضمام إلى برشلونة وترك فالنسيا.

المجد والبطولات والأهداف ستأتي وفرصة أن يطلبك برشلونة لا تأتي كل يوم.

3- ثقة لويس إنريكي:

المدرب الإسباني طلب ألكاسير بالإسم لضمه وذلك لمساعدة ثلاثي الـMSN في الهجوم وهو ما يترجم ثقة المدرب ونيته إعطاء صاحب الـ23 عاما فرصا ودقائق كثيرة للعب خصوصا أن موسم الفريق الكاتالوني طويل.

ألكاسير يبدو واثقا من قدرته على منافسة الأسماء الكبرى في هجوم برشلونة لخطف مكان له بينهم مدعما بثقة المدرب.

4- ليس وجها جديدا:

ألكاسير لن يجد نفسه غريبا في برشلونة فهناك زميله أندريه جوميز الذي سبقه منذ أسابيع إلى الفريق الكاتالوني وهناك سيجد أصدقاءه في المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه وأندريس إنيستا وخوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو.

كل ذلك سيساعد اللاعب على التأقلم مع الأجواء الكاتالونية سريعا مما سيسهل عليه العمل في التدريبات.

5- شهرة شخصية:

الانتقال إلى برشلونة يعني راتب أكبر وإهتمام إعلامي أكثر باللاعب وهو ما يعني شهرة أوسع لاسم اللاعب.

التواجد كلاعب في منظومة فريق ناجح يعني تسليط الضوء عليك وجلب إعلانات أكثر لاسمك مما يعطي شهرة أكبر مما كان سيحصل عليها لو ظل مع فالنسيا.