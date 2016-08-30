كوستا: أتمنى أن أعود إلى أتليتكو.. لن أكذب

قال دييجو كوستا مهاجم تشيلسي إنه كان يرغب في الرحيل عن فريقه والانضمام إلى أتليتكو مدريد مرة أخرى، مشيرا إلى أنه كان لديه الفرصة للعودة لكنه لم يفعل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كوستا بالعودة إلى أتليتكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" قال كوستا:"أتمنى أن أعود إلى أتليتكو، أنا لن أكذب".

وأضاف "الجميع يعلم ما حدث لي في إنجلترا، مع اللغة والطقس وكل شيء، لكنني لن أشكو لأنني فتى تحبه الجماهير، في تشيلسي يحترمونني".

وتابع "كانت لدي فرصة للعودة إلى أتليتكو، لكنني لم أتمكن من ذلك، بسبب تفاصيل صغيرة".

واستطرد "أنا شاكر للجميع في أتليتكو، لسيميوني على وجه الخصوص، لطالما كان واثقا في".

وأتم "حاليا أنا في تشيلسي والأمور تسير على ما يرام وأمر بوقت جيد، أنا أركز على الدوري الذي بدأ، الأمور كما هي، آمل أن يكون أتليتكو جيدا جدا، مثل الموسم الماضي، لكن بأن يفوز بالألقاب هذا الموسم".

وانضم كوستا إلى تشيلسي قادما من أتليتكو بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني في صيف 2014، وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.