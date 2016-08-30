منظمة مسابقة "ملكة جمال مصر": "البنات حلوين.. بس الصور ظلمتهم"

دافعت آمال رزق، منظمة مسابقة ملكة جمال مصر، عن صور الفتيات اللاتى تم اختيارهن لتمثيل مصر فى المسابقة، مشددة على أن الصور التى تم نشرها ظلمت الفتيات.

وقالت آمال، فى مداخلة هاتفية، على إذاعة نجوم إف إم، إن :"الصور ظلمت الفتيات، لأنهن جئنا غير متحضرات والسنوات الماضية كان يأتى لهن بكوافير وميكيب وكل ما يلزم ليظهرن بصورة لائقة، ولكن تم تصويرهن دون تدخل للميكيب ودون تجهيز، ولم يكن هناك إضاءة جيدة، ولكن البنات حقيقة حلوين جدا".

وأكدت "رزق" أن معايير اختيار ملكة جمال العالم "الثقافة والتعليم واللغة والموهبة.