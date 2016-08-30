أخبار مصر للساعة 6.. 3 متهمين بـ"صوامع القمح" يسددون 219 مليون جنيه

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة فى مقدمتها تغطية لتحقيقات النيابة فى قضايا فساد صوامع القمح، والتى أسفرت عن سداد 3 متهمين مبلغ 219 مليون جنيه للتصالح، وتأكيد مصادر قضائية رغبة المتهمين الهاربين فى إعادة الأموال المستولى عليها.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

تحقيقات النيابة فى قضايا فساد صوامع القمح تكشف.. سداد 3 متهمين لـ219 مليون جنيه.. ومصادر: الهاربون أبدوا رغبتهم فى إعادة الأموال المستولى عليها.. والقضية تعيد لخزينة الدولة أكثر من مليار جنيه

النائب العام يخلى سبيل متهم ثان بـ"فساد القمح" بعد سداد 86 مليون جنيه

"جنايات جنوب القاهرة" ترفع حظر النشر فى قضية اغتيال النائب العام.. والدفاع يطالب باستدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم.. والمتهمون يطرقون القفص اعتراضا على التقارير.. وتأجيل الجلسة لـ17 سبتمبر

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بناء الكنائس

"برلمانية النور" تعلن رفضها قانون بناء الكنائس: طمس للهوية الإسلامية

على عبد العال: لو وافقنا على قانون بناء الكنائس دون الكنيسة فلا داعى لإصداره

الحكومة تنسف الشائعات الـ6 فى بيان لـ"معلومات الوزراء".. جزيرة تشيوس يونانية ولا تخضع للسيادة المصرية.. وتذاكر السكك الحديدية لن تشهد أى زيادة.. والخارجية: دوائر إعلامية تهدف لتحريف تصريحات سامح شكرى

مصرع 4 عناصر تكفيرية فى محاولة استهداف كمين أمنى برفح

إحباط 3 محاولات لاستهداف قوات أمنية بشمال سيناء

بالصور.. هانجتشو الصينية تتزين لاستقبال قمة "العشرين" بمشاركة السيسي

هولاند فى كلمته السنوية أمام السفراء: مصر فاعل أساسى لاستقرار المنطقة وتواجه الإرهاب مباشرة فى سيناء وتتضرر منه بليبيا.. مشكلة الأمن تؤثر على تنمية أفريقيا.. وموقف تركيا متناقض فى سوريا

مصادر: وزارة النقل تقترح زيادة موحدة لتذكرة المترو قيمتها جنيه

بالفيديو.. خناقات بين الأندية فى انتخابات الجبلاية بسبب اعتماد الميزانية

الأهلى يعلن دعم "أبناء النادى" ونجم الزمالك حازم إمام فى انتخابات "الجبلاية"

برزنتيشن تقود ثورة فى إذاعة المباريات الأفريقية.. عرض بـ600 مليون دولار ينهى احتكار "بى إن سبورت" لبطولات الكاف.. أبو هشيمة يكشف عن خطة وضع مصر فى صدارة القارة السمراء.. "أون تى فى" تحشد النجوم

"اليوم السابع" يحذف كاريكاتير لمخالفته السياسة التحريرية وقيم المؤسسة

ننفرد بتوزيع درجات التقويم الشامل بعد إلغاء"الميد تيرم".. تخصيص 10 درجات للأنشطة و5 للمواظبة و5 للتقويم الشفهى و20 لاختبار الشهر و60 درجة لامتحان "التيرم".. ورئيس القطاع: المدرسة مسئولة عن وضع الأسئلة

معهد الفلك: ذو القعدة 29 يوما.. وغرة ذى الحجة الجمعة

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السادات يشتكى البرلمان لجهات أجنبية.. عبدالعال يبلغ النواب بعقد جلسة سرية لمناقشة شكوى أحد الأعضاء ضد البرلمان لمنظمة أجنبية.. رئيس المجلس: هو عارف نفسه.. ومصادر تكشف: السادات المقصود.. والنائب يستقيل من رئاسة "حقوق الإنسان"

كرسى فى "كلوب" القبة.. 14 خناقة برلمانية بدور الانعقاد الأول..شتائم واتهامات وضرب بـ"الجذمة".. بدأها مرتضى فى أول جلسة واختتمها فى بناء الكنائس.. وقاموس الشتائم يبدأ من "انت بلطجى" لـ "بتجيب حريم للنواب"

انفراد "برلمانى" يمنع حنفى من دخول البرلمان .. مستشار الرئيس و7 وزراء فى 16 لجنة برلمانية اليوم.. الاقتصادية تناقش خطة الإصلاح بحضور عبلة عبداللطيف.. شكرى يعتذر بسبب مهمة السيسى.. والشؤون الأفريقية تستعرض دور مصر بحضور 5 وزراء

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الساعات الأولى لانتخابات الجبلاية.. مجاهد أول الحاضرين.. لطيف يستعين بجده ووالده

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بالفيديو.. زفة بلدى لأبو ريدة فى انتخابات الجبلاية

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