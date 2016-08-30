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مساعد رئيس روسيا: قرار إنشاء منطقة حرة بين مصر واتحاد أوراسيا نهاية العام

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مساعد رئيس روسيا: قرار إنشاء منطقة حرة بين مصر واتحاد أوراسيا نهاية العام مساعد رئيس روسيا: قرار إنشاء منطقة حرة بين مصر واتحاد أوراسيا نهاية العام

>كتب مؤمن مختار

أعلن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر قبل نهاية هذا العام.

 

وأوضح أوشاكوف، فى تصريحات لعدد من الصحفيين الروس، أنه قريبًا سيتم الانتهاء من الدراسة المشتركة لاتفاق منطقة التجارة الحرة فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى مع .

 

وأعلن أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يلتقى الرئيس عبد الفتاح فى الصين يوم 5 سبتمبر على هامش قمة العشرين لمناقشة الوضع فى سوريا وليبيا والتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


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مصر 365

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