البشير يؤكد على أهمية الحفاظ على السلام والأمن بمختلف الولايات السودانية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ، على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار ، بمختلف ولايات السودان ، والالتزام بتنفيذ كافة مخرجات مؤتمرات الصلح ، التي وقعت بين القبائل ، لدفع واستمرار المشروعات التنموية ، بمختلف الأنحاء .

و صرح البشير ، خلال لقاء جماهيري بميدان الحرية بمدينة الفولة في ولاية غرب كردفان ، اليوم الثلاثاء ، بمناسبة الاحتفال بعيد الشهيد ، “سنبقى على عهد الشهداء ، بأن نحافظ على الوطن والدين وأسرهم، فالشهداء خيار من خيار” ، مثمنا دور منظمة الشهيد ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ومختلف المنظمات الخيرية، لدعمها أسر وأبناء الشهداء في توفير التعليم والسكن المانسب لهم، معلنا أن الاحتفال بالعيد القادم سيكون بولاية سنار .

وكان البشير قد افتتح عددا من المشروعات التنموية بولاية غرب كردفان اليوم، مؤكدا أن الولاية من أولويات رئاسة الجمهورية ، ومشيدا بجهود إدارة ومواطني الولاية ، في التطور الملحوظ الذي أحدث نقلة كبيرة في المشروعات والخدمات.

أ ش أ