أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البشير يؤكد على أهمية الحفاظ على السلام والأمن بمختلف الولايات السودانية

Google+ Print
البشير يؤكد على أهمية الحفاظ على السلام والأمن بمختلف الولايات السودانية البشير يؤكد على أهمية الحفاظ على السلام والأمن بمختلف الولايات السودانية

عمر البشير (أرشيفية)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ، على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار ، بمختلف ولايات السودان ، والالتزام بتنفيذ كافة مخرجات مؤتمرات الصلح ، التي وقعت بين القبائل ، لدفع واستمرار المشروعات التنموية ، بمختلف الأنحاء .

و صرح البشير ، خلال لقاء جماهيري بميدان الحرية بمدينة الفولة في ولاية غرب كردفان ، اليوم الثلاثاء ، بمناسبة الاحتفال بعيد الشهيد ، “سنبقى على عهد الشهداء ، بأن نحافظ على الوطن والدين وأسرهم، فالشهداء خيار من خيار” ، مثمنا دور منظمة الشهيد ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ومختلف المنظمات الخيرية، لدعمها أسر وأبناء الشهداء في توفير التعليم والسكن المانسب لهم، معلنا أن الاحتفال بالعيد القادم سيكون بولاية سنار .

وكان البشير قد افتتح عددا من المشروعات التنموية بولاية غرب كردفان اليوم، مؤكدا أن الولاية من أولويات رئاسة الجمهورية ، ومشيدا بجهود إدارة ومواطني الولاية ، في التطور الملحوظ الذي أحدث نقلة كبيرة في المشروعات والخدمات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا