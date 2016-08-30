أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"طرق دبي" تتبنى 17 فكرة مبتكرة لإنجاح التنقل للميل الأول والأخير

Google+ Print
"طرق دبي" تتبنى 17 فكرة مبتكرة لإنجاح التنقل للميل الأول والأخير "طرق دبي" تتبنى 17 فكرة مبتكرة لإنجاح التنقل للميل الأول والأخير

نظمت هيئة الطرق والمواصلات المختبر الحكومي الثاني للابتكار لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لعام 2016 الذي تناول موضوع "التنقل للميل الأول والأخير".

حضر الفعاليات ناصر أبو شهاب المدير التنفيذي للقطاع وشارك فيها نخبة من الباحثين والأساتذة وممثلون للقطاعين الحكومي والخاص ذوو الصلة بقطاع النقل، إضافة إلى عدد من الطلاب حيث أسفرت جلسات العصف الذهني عن تبني 17 فكرة رئيسية مبتكرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة إن موضوع "التنقل للميل الأول والأخير" من الموضوعات المهمة لمستقبل الهيئة حيث تناول المختبر مناقشة الأفكار والمبادرات التي تُعنى بتطوير قطاع المواصلات من جميع النواحي على مستوى إمارة دبي.

وأضاف " كما تم تقديم عرض تقديمي موجز عن الوضع الحالي للمواصلات العامة والمبادرات المستقبلية التي تخطط الهيئة لإنجازها خلال المرحلة المقبلة، فيما نتج عن المختبر تبني 17 فكرة مبتكرة تستطيع الهيئة من خلالها تولي مشاريع تسهم في سد الفجوات الخاصة بالتنقل للميل الأول والأخير وهو الموضوع الذي يبحث في كيفية ضمان سهولة وصول الفرد إلى أماكن معينة مثل المراكز التجارية والعيادات والمجمعات السكنية والحدائق من خلال وسائل مواصلات تُغذي المواصلات العامة منها المترو والترام.

وأوضح إن المختبر يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي الرامية تعزيز ودعم الابتكار وكذلك مع خطة الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار الهادفة إلى ضمان نجاح المشروعات كافة والتي تنفذها وفق أرقى المعايير العالمية، حيث تنظيم المختبرات يساعد على التعرف إلى أفضل الأفكار التي تتولد من عملية العصف الذهني التي تشجع على التفكير بصوت عال وبدون حدود.

وفي نهاية جلسات المختبر كرم أبو شهاب جميع ممثلي جميع الجهات المشاركة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الأفكار وأرقاها للوصول إلى أنجح منظومة تنقل في إمارة دبي. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية