"مدني أبوظبي" يسيطر على حريق في بنايتين قيد الإنشاء

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي على حريق، شبّ في بنايتين "قيد الإنشاء" بمنطقة الزاهية في أبو ظبي، اليوم "الثلاثاء " وتم انقاذ العمال المتواجدين في البرجين والذين حاصرتهم النيران بواسطة سلالم الإنقاذ الخاصة بهذا الشأن، وأصيب 13 شخصاً بحالات اختناق بسيطة من بينهم 10 من عناصر الدفاع المدني، ومن وحدة التدخل السريع.

وأشرف على عمليات الإطفاء ميدانياً اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزراة الداخلية والمقدم محمد عبد الجليل الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي الذي أوضح أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحاً، يفيد باندلاع حريق في بناية سكنية قيد الإنشاء، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مراكز الدفاع المدني في البطين، مركز المدينة، التدخل السريع في مدينة خليفة، القبيسات، مصفح ميم 33، المقطع، والفلاح، شارع الميناء.

وعملت الفرق على اخماد الحريق ومنع انتشار اللهب إلى البنايات السكنية المجاورة وتم إخلاء المبنى المجاور من قاطنيه، مع التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي أشرفت على تأمين أماكن إيواء مؤقتة لهم.

وأضاف الأنصاري أن فرق من إدارات شرطية مختلفة منها ق 7، والمرور والدوريات والإسعاف والطوارئ ساهمت في تنظيم موقع الحريق، وعملت على إخلاء المنطقة من المركبات، وتنظيم حركة المرور في المنطقة، إلى جانب دوريات الإعلام الأمني وإداراتي الدعم الجوي، وجناح الجو التي قامتا بنقل الصورة الحية لدعم متخذي القرار في الميدان، والوقوف على الأوضاع اللوجستية.

ولفت الأنصاري إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، مشدداً على ضرورة الالتزام بإشتراطات السلامة والوقاية في المباني واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والمباني قيد الانشاء، والتأكد من طرق تخزين المواد في أمكنة آمنة مع توفر طفايات حريق بشكل كافي