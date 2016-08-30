محمد بن زايد يستقبل عدداً من القيادات النسائية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن استراتيجية النمو والتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره الثروة والرهان الحقيقي لمستقبل وطننا المشرق .. مشيدا بما حققته المرأة في كافة المجالات ومختلف الميادين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر البحر معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الوزيرات وعضوات المجلس والقيادات النسائية العاملة في القطاعين المدني والعسكري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.