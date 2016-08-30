سحر الهواري: الحملة ضدنا موجهة.. لكن كل ما حدث ' زوبعة في فنجان '

وصفت سحر الهواري المرشحة على المقعد النسائي في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القضايا المرفوعة ضدها وحازم الهواري جزء من "حملة موجهة" حسبما وصفت.

وكان الثنائي قد صدر حكم ضدهما بالاستبعاد من الانتخابات وتم تأييده قبل أن يتم رد المحكمة ليستمرا في الانتخابات المنعقدة حاليا.

وقالت الهواري في تصريحات لقناة (أون تي في): "كلكم رأيتم ما حدث ضدنا، هذا جزء من حملة موجهة".

وأضافت "في النهاية، كل ذلك كان زوبعة في فنجان".

ورفضت سحر الهواري اتهام أي جهة أو أفراد بتحريك تلك الحملة، في ظل أن القضايا كانت مرفوعة من قبل المرشحة على الرئاسة ماجدة الهلباوي ومنافسة سحر الهواري على المقعد النسائي ماجدة محمود.

وأتمت "كلنا نريد خدمة الكرة المصرية، نتمنى أن ننجح في ذلك".

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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