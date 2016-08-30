أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سحر الهواري: الحملة ضدنا موجهة.. لكن كل ما حدث ' زوبعة في فنجان '

Google+ Print
سحر الهواري: الحملة ضدنا موجهة.. لكن كل ما حدث ' زوبعة في فنجان ' سحر الهواري: الحملة ضدنا موجهة.. لكن كل ما حدث ' زوبعة في فنجان '

وصفت سحر الهواري المرشحة على المقعد النسائي في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القضايا المرفوعة ضدها وحازم الهواري جزء من "حملة موجهة" حسبما وصفت.

وكان الثنائي قد صدر حكم ضدهما بالاستبعاد من الانتخابات وتم تأييده قبل أن يتم رد المحكمة ليستمرا في الانتخابات المنعقدة حاليا.

وقالت الهواري في تصريحات لقناة (أون تي في): "كلكم رأيتم ما حدث ضدنا، هذا جزء من حملة موجهة".

وأضافت "في النهاية، كل ذلك كان زوبعة في فنجان".

ورفضت سحر الهواري اتهام أي جهة أو أفراد بتحريك تلك الحملة، في ظل أن القضايا كانت مرفوعة من قبل المرشحة على الرئاسة ماجدة الهلباوي ومنافسة سحر الهواري على المقعد النسائي ماجدة محمود.

وأتمت "كلنا نريد خدمة الكرة المصرية، نتمنى أن ننجح في ذلك".

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

تابع أيضا – مباشر انتخابات اتحاد الكرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع