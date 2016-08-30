رئيس الوزراء يبحث مع شركة كندية تنفيذ القطار المعلق بين الجيزة و٦ أكتوبر

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا اليوم بالسيد بيير بودوان الرئيس التنفيذي لشركة بومباردييه الكندية، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والنقل، والاستثمار، والسفير الكندي لدى القاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول الخطوات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع القطار المعلق أحادي الخط “مونوريل” والذي من المقرر أن يربط بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ما توليه الحكومة من أهمية لتنفيذ هذا المشروع لما له من دور مهم في خدمة المشروعات الاقتصادية والسكانية التي يتم إقامتها حالياً، وتيسير حركة نقل المواطنين وحل مشكلة الازدحام، وأضاف أن مصر تتطلع للعمل مع الشركة في مشروع “مونوريل” تمهيداً لمشاركتها في عدد من المشروعات الأخرى، بما يتيح لها أن تكون نقطة انطلاق إقليمية لنشاطها في دول المنطقة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود للانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع في أسرع وقت، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات وتمويل المشروع وكذا الإدارة والتشغيل والصيانة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية المختلفة لخدمة أهداف التنمية، كما تولي اهتماماً كبيراً في برنامجها بقطاع النقل من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف القاويش أن الرئيس التنفيذي لشركة بومباردييه الكندية قد قام بعرض التفاصيل الخاصة بالعرض المقدم من جانبهم لتنفيذ مشروع “مونوريل” والذي يتضمن تكلفة وسبل تمويل المشروع ومراحل تنفيذه، ومن ذلك إمكانية الاستثمار المشترك بين الجانب المصري والشركة فيما يخص عمليات التنفيذ والصيانة والإدارة. وأشار إلى أن المشروع يعتمد على التوسع في المكون المحلي، وضخ المزيد من الإستثمارات، ونقل الخبرات الكندية والتكنولوجيا والتدريب اللازم إلى الجانب المصري.

كما عرض الرئيس التنفيذي جانباً من تجاربهم السابقة في تلك المشروعات بدول مختلفة مثل المكسيك والهند، مؤكداً ترحيب الشركة بالعمل في السوق المصري، والتعاون في تنفيذ عدد من مشروعات النقل، ومعرباً عن التطلع لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لنشاط الشركة، ونقطة إنطلاق للعديد من المشروعات في دول الجوار بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القطار المعلق “مونوريل” يوفر خدمة متميزة لمرتادي النقل الجماعي، ويتمتع بمميزات من حيث سهولة التشييد، واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة بكفاءة عالية، ويسهم في خلق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العمراني، حيث يربط الخط المقرر للمشروع بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، بطول 35 كم.