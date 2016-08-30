حبس مدير منطقة تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس مدير منطقة تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة المتهم فيها كل من رئيس جهاز تعمير وإسكان الوادى الجديد ومقاول المتهمان بتقديم وتقاضى 320 ألف جنيه رشوة، لإنهاء إجراءات أعمال مقاولات، وذلك بعد اعتراف المتهمين أمام النيابة على مدير حبس منطقة تعمير الوحات البحرية.

وكان رجال الرقابة الإدارية قد ألقوا خلال الشهر الجارى القبض على "ع.أ" رئيس جهاز مدينة تعمير الوادى الجديد، أثناء تقاضيه 320 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "أ.ج" صاحب شركة مقاولات "قطاع خاص"، نظير تسهيل إجراءات استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بالأعمال المسندة للشركة ملك المقاول بمشروع طريق أسيوط - الفرافرة، وتقرر حبسهما ​​4 أيام على ذمة التحقيق.