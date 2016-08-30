وفاة الممثل الأمريكي جين وايلدر

توفي الممثل الأمريكي الشهير جين وايلدر Gene Wilder عن عمر ناهز الـ83 عاماً في منزله بستامفورد في ولاية كونيتيكت نتيجة مضاعفات مرض الألزهايمر الذي عانى منه لأكثر من 3 أعوام.

وقد أكدت عائلة الراحل، الذي قدّم أبرز أعماله مع المخرج والكاتب ميل بروكس والممثل ريتشارد بريور، خبر الوفاة في بيان رسمي.

وقد أوضح ابن شقيقة وايلدر، جوردان وكر بيرلمان، أنّ الممثل اختار إبقاء مرضه بالألزهايمر سراً كي لا يربط الأطفال الذين عرفوه بشخصية Willy Wonka ، الشخصية الغريبة الأطوار، بمرض يُصيب كبار السنّ.

وقدّم وايلدر أشهر أفلامه مثل: " Blazing Saddles " و" Young Frankenstein " و" The Producers "، إضافة إلى " Silver Streak " و" Stir Crazy " في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

يذكر أن الراحل جين وايلدر، الذي تزوج 4 مرات، كان ناشطاً في التوعية بسرطان المبيض والعلاج منه بعد أن توفيت زوجته الممثلة الكوميدية جيلدا رادنر بعد معاناة مع هذا المرض عام 1989، وشارك في تأسيس مركز جيلدا رادنر لتشخيص سرطان المبيض في لوس أنجلوس.

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