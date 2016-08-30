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مفاجأة : هل تعود هيفاء وهبي إلى طليقها أحمد أبو هشيمة؟

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الثلاثاء 30-08-2016 14:51

القاهرة_عمرو رضا

منذ أسبوع واحد اعترفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مقابلة لـ "سيدتي" بشعورها بالندم لزواجها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ولكن مفاجأة نهاية الأسبوع أنّ هيفاء تخوض مفاوضات جادّة للعودة إلى طليقها، ولكنها لن توقع هذه المرة على عقد زواج وإنما على عقد بطولة فيلم جديد بعدما استحوذ أبو هشيمة على نصيب كبير من الإنتاج الفني للسينما المصرية.
المفاوضات تتعلق بفيلم "الملف 79" الذي سيقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، وقام بتوقيع العقود بالفعل، ويتردد أنّه طرح اسم النجمة هيفاء وهبي لتشاركه البطولة، خاصة وأن العمل يحتاج إلى نجمة لبنانية، ولم يعترض أبو هشيمة على الترشيح، وطلب من القائمين على إدارة شركة العالمية التابعة لمجموعة إعلام المصريين، بدء التفاوض مع هيفاء، إلا أنه لم يعرف بعد هل سيصرّ أحمد على حضور حفل توقيع العقود كما حدث مع النجم محمد رمضان أم سيترك المهمة بالكامل لشريكه المنتج الشهير كامل أبو علي، كما لم يعرف ردة فعل هيفاء وهبي خاصة وأن شائعات الزواج تلاحقها من جديد مع منتج آخر مقيم بأمريكا وهو طارق فريتخ.
فهل تقبل هيفاء وهبي العودة لطليقها أبو هشيمة؟

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سيدتي

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