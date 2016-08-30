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شيرين عبد الوهاب تحّمل سعد لمجرد مسؤولية فشل أول ديو يجمعهما

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الثلاثاء 30-08-2016 14:57

القاهرة_عمرو رضا

حمّلت المطربة المصرية عبد الوهاب زميلها الفنان المغربي سعد لمجرد مسؤولية توقّف المشروع الغنائي "الديو" الذي كان سيجمعهما، بعدما طلبت التدخّل في تفاصيل المشروع حرصاً على مكانتها الفنية، فقابلها برفض أي تدخل منها وأوقف العمل بالديو نهائياً.
شيرين أكدت في تصريحات لبرنامج " ET بالعربي" أنها بالفعل تدخّلت مع سعد من أجل اكتمال المشروع وتنفيذه لكنه رفض التدخل، ومن ثم توقف العمل.
اللقاء تم على هامش مشاركة شيرين كأول مطربة مصرية تحيي إحدى ليالي مهرجان بعلبك اللبناني منذ 47 عاما مضت، بعد كوكب الشرق أم كلثوم، وأذيع مساء أمس الإثنين وقالت: الحمد لله أنا جوه التاريخ نفسه دلوقتي وده حسيت بيه بالأخص بعدما اعتزلت، وده قولته بصوتي للناس، أنا بهديهم صوتي وعمري ووقتي.
شيرين اعترفت بتوقيعها عقد فيلم جديد وعبرت عن حزنها لرحيل الفنان الكبير أحمد زكي مؤكدة أنها كانت تتمنى تقديم العمل أمامه، وقالت إنها ستقدّم فيلم أكشن، وتمنت تكرار العمل أمام النجم باسل الخياط زميلها في مسلسلها الأول "طريقي" ، والعمل مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مشيرة إلى أنها تحب التأني في كل خطواتها الفنية.
كما أكدت توقيعها بطولة مسلسل جديد إلا أنها لم تستقر على تفاصيله بعد، وسيكون مع نفس فريق عمل مسلسل "طريقي" واعترفت أنها بصدد تقديم برنامج كبير، واشارت إلى أن المشروع الفني الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنان تامر حسني، تم تأجيله بسبب انشغال تامر.

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سيدتي

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