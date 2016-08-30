عادل أمام يوضح حقيقة صفحته الموثّقة على الفيس بوك: سأقاضيهم

القاهرة_عمرو رضا

أبدى الفنان الكبير عادل أمام ردّة فعل مختلفة أمام آخر شائعات وفاته، بعدما أكد باتصال خاص مع "سيدتي نت" أنه كان يشعر بالغضب والخوف على عائلته كلما انطلقت شائعة وفاته، ولكن مع تكرارها يومياً في الآونة الأخيرة بدأ يشعر بالملل، لافتاً إلى أنّه كعادته كلّ صيف يقيم مع عائلته وأحفاده في الساحل الشمالي، وأنّه بصحّة جيّدة، ولا علاقة تربطه بكل الصفحات المنسوبة إليه على موقع الفيس بوك.

الزعيم أكد لـ"سيدتي نت" أن الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع الفيس بوك والتي أطلقت شائعة وفاته الأخيرة، كانت تتبعه وسط مشروع بدأته شركة متخصصة بالتواصل الاجتماعي، لكنه توقّف عن متابعتها وإمدادها بأخباره منذ عام وأكثر، ولا يعرف من يديرها الان، هل هي نفس الشركة، أم أنها تعرضت للقرصنة، واشار إلى أنه سيلجأ للحل القانوني لوقف استغلال هذه الصفحة لاسمه وصورته، خاصة وأن متابعيها بالملايين وباتت تنشر العديد من الشائعات الكاذبة حول نجوم الفن الآخرين.

يذكر أن الصفحة تنشر صوراً رسمية تحمل شعار عادل أمام الشهير وبدقة عالية الجودة، كما تقدم يومياً عدة مقاطع ضاحكة من أندر أعماله الفنية، إضافة لصور عائلية لا تتوافر لدى الصفحات المنافسة وابرزها صور الزعيم مع ابنته الوحيدة سارة من حفل زفافها وصور زوجته، والصفحة نفسها كانت صاحبة بيان تأجيل زفاف محمد أمام بسبب وفاة الفنان الراحل نور الشريف، وهذا كله منحها مصداقية كبرى عند الجمهور.

السؤال الذي يشغل كل عشاق الزعيم، كيف حصل الهاكرز على كل هذه الصور والأخبار الحصرية ، ولماذا يكرر نشر شاعة وفاة الزعيم عادل أمام الآن؟