أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سطو مسلح على نجوم "سلسال الدم" وسرقة نصف مليون جنيه

Google+ Print

الثلاثاء 30-08-2016 15:17

القاهرة_عمرو رضا

أكدت مصادر من داخل فريق عمل الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" تعرض الفريق لسطو مسلح اثناء التصوير الخارجي في منطقة دهشور في ضواحي محافظة الجيزة، وأن اللصوص تمكنوا من سرقة نصف مليون جنيه، قيمة أجور الفنيين المشاركين في تصوير العمل، بينما لم يتعرّض أحد نجوم الجزء الجديد للخطر.
المصادر نفسها أكّدت تكتم فريق عمل المسلسل حول الواقعة، حرصاً على استمرار التصوير، خاصة وأن المسلسل سيعرض مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأشارت إلى أن فريق الانتاج قام بإبلاغ الشرطة المصرية بالواقعة، كما قامت النيابة بمعاينة مكان التصوير لمعرفة تفاصيل الواقعة والاستماع لشهادات شهود العيان، خاصة وأنّ السطو المسلح لم يقترب من الغرف الخاصة لنجوم ونجمات الجزء الرابع مثل عبلة كامل ورانيا فريد شوقي ورياض الخولي وأحمد بدير، وإنما توجه رأساً نحو الخزينة التي تحوي أجور العاملين واستولى على نصف مليون جنيه تحت تهديد السلاح ثم لاذوا بالفرار.
يذكر أن الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" يضمّ عدداً من النجوم للمرّة الأولى منهم الفنّان أحمد بدير والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد سلامة إضافة لنجوم الأجزاء السابقة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي وراندا البحيري وأميرة هاني وتأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي