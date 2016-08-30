سطو مسلح على نجوم "سلسال الدم" وسرقة نصف مليون جنيه

القاهرة_عمرو رضا

أكدت مصادر من داخل فريق عمل الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" تعرض الفريق لسطو مسلح اثناء التصوير الخارجي في منطقة دهشور في ضواحي محافظة الجيزة، وأن اللصوص تمكنوا من سرقة نصف مليون جنيه، قيمة أجور الفنيين المشاركين في تصوير العمل، بينما لم يتعرّض أحد نجوم الجزء الجديد للخطر.

المصادر نفسها أكّدت تكتم فريق عمل المسلسل حول الواقعة، حرصاً على استمرار التصوير، خاصة وأن المسلسل سيعرض مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأشارت إلى أن فريق الانتاج قام بإبلاغ الشرطة المصرية بالواقعة، كما قامت النيابة بمعاينة مكان التصوير لمعرفة تفاصيل الواقعة والاستماع لشهادات شهود العيان، خاصة وأنّ السطو المسلح لم يقترب من الغرف الخاصة لنجوم ونجمات الجزء الرابع مثل عبلة كامل ورانيا فريد شوقي ورياض الخولي وأحمد بدير، وإنما توجه رأساً نحو الخزينة التي تحوي أجور العاملين واستولى على نصف مليون جنيه تحت تهديد السلاح ثم لاذوا بالفرار.

يذكر أن الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" يضمّ عدداً من النجوم للمرّة الأولى منهم الفنّان أحمد بدير والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد سلامة إضافة لنجوم الأجزاء السابقة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي وراندا البحيري وأميرة هاني وتأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.