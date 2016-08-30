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حسن عسيري يحصد الجائزة الفضية في مهرجان الإعلام العربي

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حسن عسيري يحصد الجائزة الفضية في مهرجان الإعلام العربي حسن عسيري يحصد الجائزة الفضية في مهرجان الإعلام العربي

الثلاثاء 30-08-2016 15:21

عبّر الفنان حسن عسيري في حديث خص به "سيدتي نت" عن سعادته بالإنجاز الذي حققه مسلسل "البيت الكبير"، حيث فاز بالجائزة الفضية في مهرجان الإعلام العربي في الأردن، وقال عسيري: الحمدلله لم تذهب جهودنا وجهود طاقم العمل سدى، والجائزة خير تأكيد على نجاح المسلسل.
وذكر عسيري أنّ التجربة لم تكن جديدة بالنسبة له، إنما كانت تجربة تم تقديمها بأفكار خارج الإطار السائد.
واعتبر أنّ هذا الإنجاز يجيّر لجميع طواقم العمل وللكاتب علاء حمزة والمخرج التركي خيال أصلان، وأولاً وأخيراً لمؤسسة الصدف الدولية.
يذكر أن مسلسل "البيت الكبير" أول عمل عربي موجّه للمشاهدين الأتراك، حيث تمت ترجمته للغة التركية وحقق ردود أفعال عالية أيضاً عند عرضه على شاشة "TRT" العربية، وأدى بطولته كل من: حسن عسيري، وديمة بياعة، ومحمد الحجي، إضافة لممثلين من 7 دول، وهي: ، والكويت، والمغرب، وسوريا، ولبنان، ومصر، وتركيا.

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سيدتي

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