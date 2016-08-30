هل ارتبط سليم مهاجر بعد أن انفصل عن زوجته؟

تغيّبت عائشة عن حفل زفاف خديجة شقيقة زوجها سليم مهاجر الذي أحدث ضجة إعلامية مؤخراً.

وعلى ذلك، فقد صحّت الأخبار التي تحدثت عن انفصال الثنائي بعد الفيديو الذي نشر لسليم وهو يهدّد ويتوعّد زوجته.

واللافت أنّ الزوج الأسترالي، اللبناني الأصل، ظهر في حفل الزفاف برفقة شابة جديدة، تشبه إلى حدّ كبير زوجته عائشة.

وقد نشر سليم بنفسه فيديو يظهر الشابة سيافلاس Siaflas وهي معه بالزفاف، قبل أن يقوم بحذفه بعد ساعات.

يُشار إلى أنّ Siaflas البالغة من العمر 24 عاماً كانت على علاقة سابقاً بالنجم كودي سيمبسون Cody Simpson.

يذكر أن وسائل إعلام أسترالية كانت قد نشرت فيديو يظهر الزوج وهو يرسل بعض مقاطع الفيديو إلى زوجته متحدثاً بأبشع الطرق ويتوعّدها بالانفصال عنها، مع كمّ هائل من الشتائم، إلا أنّها لم تكن تُجيب على اتصالاته، فتمنّى موتها.

وقد أكّد العديد من المصادر المقرّبة من العائلة ألا خلاف عائلياً بين سليم وزوجته، وأنّ الفيديو الذي تستعمله وسائل الإعلام الأسترالية للهجوم على مهاجر كلّه كلام خاصّ أثناء ثورة غضب. وفي المقابل، تؤكّد وسائل إعلام أسترالية أنّ عائشة تركت منزلها ولم تعد تعيش مع زوجها.

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