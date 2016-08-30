رغم تهديدها صحافة بلدها... بيرين سات في مرمى الشائعات من جديد

زعم مصدر مقرّب من الممثلة التركية بيرين سات بأن علاجها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية قد نجح، وأنها حامل بشهرها الثاني بعد نجاح عملية التلقيح المجهري بطفل أنابيب بأحد المستشفيات الأمريكية، وأن حملها المفاجىء سر عودتها السريعة إلى تركيا، ومرافقتها زوجها في إجازة خاصة إلى مدينة بودروم الساحلية المفترض به إحيائه حفلاً غنائياً كبيراً بها ثم سيواصلان إجازتهما الخاصة فيها بعد انتهائه من إحياء الحفل.

وما جعل بعض الصحافة تشكّك بالخبر، هو ارتداء بيرين بلوزة مفتوحة من البطن حيث لا يبدو عليها أي مظهر من مظاهر الحمل، لدى وصولها إلى مطار ميلاس في مدينة بودروم بمرافقة زوجها كينان دوغلو.

وكانت بيرين سات بسن الثلاثين قد تزوجت من المغني التركي كينان دوغلو مساء 29 يوليو (تموز) 2014 في فيللته البحرية الخاصة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفشلا خلال سنتين في الحمل بشكل طبيعي حتى قررا اللجوء لعملية التلقيح الصناعي، وبعد فشل أول محاولة سرية لهما بأحد المستشفيات التركية باسطنبول، انسحبت بيرين سات من الموسم الثاني من مسلسلها التاريخي (السلطانة كوسيم) وسافرت إلى أمريكا للعلاج بأمل تحقيق حلمها بالأمومة قبل بلوغها منتصف الثلاثين من عمرها، لتحل بديلة لها فيه الممثلة نورغول يشلشاي الشهيرة بياسيمن.

يذكر أن بيرين سبق وردّت قبل أسبوعين على شائعة حملها بالنفي، مؤكداً أنها لن تسكت عن أي تجاوز من قبل الصحافة يتعلق بحياتها الخاصة، فهل ستلتزم الصمت هذه المرّة.

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