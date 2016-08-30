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وكيل "تعليم " الغربية تجتمع بـ 3 إدارات تعليمية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

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وكيل "تعليم " الغربية تجتمع بـ 3 إدارات تعليمية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وكيل "تعليم " الغربية تجتمع بـ 3 إدارات تعليمية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

>الغربية – مصطفى عادل

اجتمعت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع إدارات قطور وبسيون وسمنود، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية، لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور مدير عام التعليم العام، ومديرى عموم إدارتي سمنود وبسيون التعليمية، ومدير جهاز المتابعة بالمديرية، والتوجيه العام للمواد الثقافية، ومديري المدارس الإعدادية والثانوية بالإدارات الثلاث.

وأكدت وكيل الوزارة على استعداد الإدارات وجميع المدارس بها لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما شددت على سرعة استكمال أعمال الصيانة البسيطة و الشاملة، وتفعيل دور مجلس الأمناء، والمشاركة المجتمعية مع المدارس، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة.

 


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