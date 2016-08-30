تجهيز 273 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالبحيرة

اعلنت مديرية الاوقاف بالبحيرة عن تجهيز 273 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعه على جميع مراكز المحافظة وتزويدها بعدد 546 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين ممن اجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة

وأكد الشيخ إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على اختيار أفضل الأئمه لإلقاء خطبة العيد وإلزام كل إداره من إدارات الأوقاف بمدن ومراكز المحافظة بتواجد عدد من الدعاة للتكبير لصلاة العيد.

كما أوضح أنه تم التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحي في الطرقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.