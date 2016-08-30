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محافظ بني سويف بعد افتتاح منفذ القوات المسلحة:«كيلو اللحم بـ39 جنيهًا»

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محافظ بني سويف بعد افتتاح منفذ القوات المسلحة:«كيلو اللحم بـ39 جنيهًا» محافظ بني سويف بعد افتتاح منفذ القوات المسلحة:«كيلو اللحم بـ39 جنيهًا»

لحوم

قال المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف ، الثلاثاء، إنَّه تم افتتاح منفذ القوات المسلحة بالمحافظة وبيع اللحوم بكافة أنواعها بسعر 39  جنيهًا للكيلو.

جاء ذلك خلال افتتاح المنفذ الدائم، التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

تفقد المحافظ محتويات المنفذ المقام على مساحة 200 متر، ويشتمل على كافة السلع الغذائية من اللحوم والسكر والأرز والمكرونة والزيت وغيرها من السلع الأساسية، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 50% على منتجات وسلع القوات المسلحة، و20% على منتجات المصانع والشركات المدنية، وتعرض اللحوم بسعر (39) جنيها للكيلو, والفراخ بـ (20) جنيها, والسكر (6) جنيهات, والأرز (5.5 ) جنيه، والزيت (9.5) جنيه , بالإضافة إلى 10 سيارات كمنافذ متحركة تجوب كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي بدأت عملها منذ شهرين.

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة وتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، مؤكداً على أن «الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحدودي الدخل ولا تدخر جهداً في تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم، مشيداً بأهمية منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة في عرض منتجاتها بأسعار مخفضة في الكثير من المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وتوفير سلع وأغذية بأسعار مخفضة موازية للسوق المحلي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى».

كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية بتوفير أماكن جديدة للتوسع في إنشاء مثل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأن تمتد هذه المنافذ بجميع المراكز والمدن خاصة بالقرى بالتنسيق مع الجمعيات.

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