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قائد القيادة المركزية الأمريكية: على تركيا والأكراد العمل معا للقضاء على «داعش»

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قائد القيادة المركزية الأمريكية: على تركيا والأكراد العمل معا للقضاء على «داعش» قائد القيادة المركزية الأمريكية: على تركيا والأكراد العمل معا للقضاء على «داعش»

قائد القيادة المركزية الأمريكية

دعا قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل كلا من تركيا والأكراد للعمل سويًا للقضاء على تنظيم داعش.

وبحسب سكاي نيوز عربية أكد فوتيل في تصريحات أن واشنطن لا تزال تدعم المقاتلين الأكراد في مواجهة داعش، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التنظيم المتشدد لم يحقق أي تقدم ميداني منذ سنة.

وقالت مصادر إن هناك اتفاقًا برعاية أمريكية بوقف إطلاق النار بين تركيا والمقاتلين الأكراد.

وأضافت المصادر لسكاي نيوز عربية أن الاتفاق يقضي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات،مع السماح لتركيا بالتوغل مسافة 15 كم فقط من جرابلس إلى أعزاز.

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