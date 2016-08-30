بالفيديو – كهربا يسجل هدفا رائعا في مرمى فريق تركي

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك المعار إلى اتحاد جدة السعودي هدفا مع فريقه في لقاء ودي يخوضه الفريق في معسكره بتركيا.

ويواجه اتحاد جدة فريق درينجي التركي في لقاء ودي انتهى شوطه الأول بتقدم النمور 3-1.

وراوغ كهربا 3 لاعبين قبل التسديد في المرمى.

وسجل كهربا هدفا رسميا وحيدا مع اتحاد جدة حتى الآن.

وخرج كهربا مع بداية الشوط الثاني حيث فضل المدرب خوسيه لويس سيرا "باندو" تجريب فريق كامل في الشوط الثاني.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري بـ6 نقاط بعد جولتين من بدايته بالتساوي مع أهلي جدة والهلال.

ولم ينضم كهربا لمنتخب مصر في تجمعه الحالي.

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