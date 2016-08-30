رسميًا.. كريستال بالاس يضم «ريمي» من تشيلسي على سبيل الإعارة

انضم «لوك ريمي» مهاجم تشيلسي إلى كريستال بالاس منافسه في الدوري الإنجليزي، على سبيل الاعارة لموسم واحد وفقًا لإعلان الناديين اليوم الثلاثاء.

ولم يلعب المهاجم البالغ عمره 29 عامًا، تحت قيادة المدرب “أنطونيو كونتي” هذا الموسم وخرج من الحسابات عقب انضمام «ميشي باتشواي».

وبحسب “رويترز” فقد أصبح المهاجم الفرنسي – الذي سجل هدفا واحدا في 13 مباراة في الدوري مع تشيلسي الموسم الماضي – خامس لاعب يضمه بالاس في فترة الانتقالات الحالية.

وأبلغ ريمي موقع بالاس على الإنترنت “إنها فرصة جيدة جدًا بالنسبة لي. كان من المهم معرفة آلان باردو لأنه مدرب جيد وأنا سعيد بوجودي هنا.”