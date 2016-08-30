مجدى العجاتى: يجب تناسب عدد الأقباط مع مساحة الكنيسة فى قانون بناء الكنائس

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة، ولا تعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة، ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين.

وتابع فى رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة، أنه لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن عمل كاتدرائية كبيرة بها، ولابد أن يكون هناك تناسبا بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين، وحتى لو ألغينا هذه المادة، فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعى عدد المسيحيين.

وتنص المادة الثانية

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.