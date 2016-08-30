دراسة: 30% من النساء يحملن بعد علاج مشكلات الخصوبة

كشفت دراسة علمية حديثة أنه ما يقرب من ثلث النساء اللاتى يخضعن لعلاجات العقم يحصلن على الحمل بشكل طبيعى فى غضون بضع سنوات من وقف العلاج.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أجرى الباحثون الدراسة الاستقصائية لحوالى 403 من النساء على الإنترنت اللاتى خضعن لعلاجات العقم مثل تقنيات الحقن المجهرى.

ووجد الباحثون أن هناك 96 سيدة لم تحصلن على الحمل خلال فترة العلاج، ولكن كان هناك 34 من النساء حصلن على الحمل فى وقت لاحق بشكل طبيعى.

وكان 307 نساء يحملن أثناء تلقى علاجات العقم، وبعد العلاج قال الباحثون إن 84 من هؤلاء النساء قادرات على الحمل بشكل طبيعى.

وكشفت الأبحاث أن 87% من النساء اللاتى خضعن لعلاجات العقم، حصلن على الحمل فى غضون عامين بعد انتهاء العلاجات. ونشرت الدراسة فى دورية الخصوبة البشرية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور صموئيل ماركوس أستاذ أمراض النساء والتوليد فى مستشفى الملكة إليزابيث ومستشفى جامعة لويشام فى لندن، إنه بالتأكيد لا تزال هناك فرصة معقولة للحمل الطبيعى لكل النساء.