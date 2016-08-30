5 حلول مجرّبة في التدبير المنزلي

لتسهيل مهامك اليوميّة المرتبطة في تنظيف وترتيب البيت، "سيدتي. نت" يقدّم خمسة حلول مجرّبة:

| للتخلّص من روائح الأطعمة الناتجة عن الطهي، اخلطي ربع كوب من الخلّ الأبيض مع كوب من الماء، ودعي هذا الخليط يغلي على النار.

| لإزالة الملصق العنيد، يُسخّن الأخير بواسطة مجفّف الشعر، حتى يفقد قابليته على الالتصاق. وإذا لم تنجح هذه الخطوة، يُستخدم الماء الساخن والإسفنج لهذه الغاية. وفي حال لم تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة، يمكن إضافة بضع قطرات من زيت الطهي الخفيف، وفرك الملصق بقطعة قماش قطنية.

| للتخلّص من بقع العفن الظاهرة على الجدران، أحضري علبة "بلاستيك" فارغة، واملئي نصفها بالماء ونصفها الثاني بالـ"كلور"، ثم قومي برشّ هذا الخليط على منطقة العفن، وبعد بضع دقائق ستلاحظين زوال البقعة تدريجياً.

| لتنظيف البالوعة، ضعي ملعقةً من الملح، فيها، من ثم أضيفي ربع فنجان من الـ"بايكينج صودا" والقليل من الماء الساخن. اتركي الخليط لمدّة ساعة، ثم اشطفي الحوض الذي يحوي البالوعة أو الأرضية، بالماء البارد.

| لتلميع الجلد، امسحي أي قطعة مشغولة من الجلد، لا سيما الأحذية والحقائب، بشريحة من الخيار.