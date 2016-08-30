أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة عين شمس: انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية

Google+ Print
جامعة عين شمس: انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية جامعة عين شمس: انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية

>كتب محمود راغب

أعلن محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية وقبول 3 آلاف طالب وطالبة، وذلك فى اطار استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد.

واضاف امين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، فى بيان له، أن المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية ستبدأ الخميس المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر قبول 6 ألاف طالب بواقع 4015 طالبة و 1997 طالب وذلك وفقاً لشروط المدينة الجامعية.

وأشار أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم عمل سكن فندقى بالمدن الجامعية بمصرفات توازى التكلفة فقط وهى غرف مفردة مجهزة بارقى التجهيزات والأنترنت والتأمين.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مبنى الخير بالتجمع الثالث لتسكين الطالبات بالمجان ويستوعب 374 طالبة وتم تجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بالأجهزة الكهربائية من مراوح وسخانات وثلاجات وغسالات أوتوماتيك بالغرف المزدوجة لتوفير كافة سبل الراحة للطالبات المقيمات، بالإضافة إلى توفير مواصلات على مدار اليوم من وإلى الجامعة ويتم التسكين بالمبنى وفقا لشروط التفوق الدراسى وبعد المسافة والحالة الإجتماعية للطالبة المغتربة كما يجرى تجهيز مبانى المدن بممرات آمنة ومجهزة لذوى الإحتياجات الخاصة والمكفوفين

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب