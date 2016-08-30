جامعة عين شمس: انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية

أعلن محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى للتسكين بالمدن الجامعية وقبول 3 آلاف طالب وطالبة، وذلك فى اطار استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد.

واضاف امين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، فى بيان له، أن المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية ستبدأ الخميس المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر قبول 6 ألاف طالب بواقع 4015 طالبة و 1997 طالب وذلك وفقاً لشروط المدينة الجامعية.

وأشار أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم عمل سكن فندقى بالمدن الجامعية بمصرفات توازى التكلفة فقط وهى غرف مفردة مجهزة بارقى التجهيزات والأنترنت والتأمين.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مبنى مصر الخير بالتجمع الثالث لتسكين الطالبات بالمجان ويستوعب 374 طالبة وتم تجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بالأجهزة الكهربائية من مراوح وسخانات وثلاجات وغسالات أوتوماتيك بالغرف المزدوجة لتوفير كافة سبل الراحة للطالبات المقيمات، بالإضافة إلى توفير مواصلات على مدار اليوم من وإلى الجامعة ويتم التسكين بالمبنى وفقا لشروط التفوق الدراسى وبعد المسافة والحالة الإجتماعية للطالبة المغتربة كما يجرى تجهيز مبانى المدن بممرات آمنة ومجهزة لذوى الإحتياجات الخاصة والمكفوفين