محكمة رومانية تقضي بترحيل باكستاني متهم بالترويج للفكر المتطرف عبر الإنترنت

قضت محكمة رومانية بترحيل مواطن باكستان متهم بالترويج للفكر المتطرف عبر الإنترنت، الأمر الذي يسبب تهديدا للأمن القومي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن محكمة الاستئناف برومانيا قضت بترحيل، الرجل الذي عرفته الأولى من اسمه فقط “س.أ”، خارج البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات المحلية برومانيا في بيان اليوم /الثلاثاء/ “إن الرجل دخل إلى رومانيا بشكل غير قانوني في عام 2015 وتزوج من امرأة رومانية”، مضيفة أن الرجل سعى للحصول على تصريح إقامة استنادا لزواجه.

وأكدت الوكالة أنها أبقت الرجل تحت المراقبة وخلصت إلى أنه شارك في نشر دعاية على شبكة الإنترنت لمن قالت إنهم “إرهابيون باكستانيون”.

أ ش أ