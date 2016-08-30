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خبير اقتصادى: إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة يساهم في تقليل أعداد البطالة

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خبير اقتصادى: إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة يساهم في تقليل أعداد البطالة خبير اقتصادى: إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة يساهم في تقليل أعداد البطالة

أرشيفية

 

قال المتخصص في الشئون الاقتصادية، خليفة أدهم، إن خطة الدولة المصرية في إنشاء جهاز يختص بـ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر المقبل، سيعطي دفعة كبيرة لكافة المشروعات الاقتصادية في .

وأضاف أدهم خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن إنشاء هذا الجهاز الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُسهل الكثير من العقبات من خلال التعامل المباشر مع .

وأوضح أدهم أن المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تكون بسبب التمويل، وأن هذا الجهاز سيذلل العقبات من خلال سهولة الحصول على تراخيص والتواصل مع كافة الوزرات المعنية بالأمر.

وأشار أدهم إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة تساهم في امتصاص البطالة التي وصلت إلى 12,5%، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يُقدر بـ 200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام، تعد جيدة.

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أونا

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