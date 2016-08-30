بالصور.. هانجتشو الصينية تتزين لاستقبال قمة "العشرين" بمشاركة السيسي

تزينت مدينة هانجتشو الصينية لاستضافة قمة مجموعة العشرين، التى ستنطلق أوائل سبتمبر المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص المكتب الإعلامى المصرى فى بكين، على إمداد الإعلاميين المصريين المشاركين فى تغطية القمة، بالمعلومات والصور اللازمة حول القمة والمدينة.

وتنطلق القمة تحت عنوان: "بناء اقتصاد عالمى ابتكارى ونشط ومترابط وشامل"، وتركز على الحوكمة العالمية والتنمية الاقتصادية والابتكار، لتصبح منصة مهمة تقدم الصين من خلالها حكمتها وخبراتها لبلدان العالم.

وكان الرئيس السيسى، تسلم دعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج لحضور القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين، فى إطار العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، والتى تشهد تنامياً ملحوظاً فى الفترة الحالية.

وتتألف مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية مـن 19 دولة، هى: (الأرجنتين- أستراليا – البرازيل- كندا - الصين -فرنـسا - المانيـا - الهنـد -إندونيسيا - إيطاليا - اليابان – المكسيك - روسيا - المملكة العربيـة الـسعودية-جنوب إفريقيا- كوريا الجنوبية- تركيا- المملكة المتحـدة - الولايـات المتحـدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبى هو العضو العشرين المكمل للمجموعة.