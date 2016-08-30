مصادر: وزارة النقل تقترح زيادة موحدة لتذكرة المترو قيمتها جنيه

كشفت مصادر مطلعة كواليس تحركات الحكومة لزيادة سعر تذكرة المترو، موضحة أن وزارة النقل اقترحت تطبيق زيادة موحدة على تذاكر الخطوط الثلاثة قيمتها جنيه واحد، ليصبح سعر التذكرة جنيهين بدلًا من جنيه، وأنها أرسلت اقتراحها لمجلس الوزراء، إلا أن مجلس الوزراء يتجه لإقرار نوعين من التذاكر، أحدهما تذكرة مميزة والأخرى عادية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء أرسل تعليمات لشركة المترو يطلب لصق شريط فسفورى على العربتين اللاحقتين للجرار بكل قطار بالخطوط الثلاثة لتصبح هذه عربات مميزة، بحيث تلون 4 عربات بالشريط الفسفورى بكل قطار البالغ عدد عرباته 9 عربات، لتكون العربات الـ4 مميزة بسعر تذكرة أعلى من باقى العربات الـ5 التى ستكون تذكرتها بسعر أدنى من المميز.

وقالت المصادر إن شركة المترو نفذت تعليمات مجلس الوزراء فعليا تمهيدًا للزيادة الجديدة المتوقع تطبيقها على سعر تذكرة المترو، لافتًا إلى أنه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء سيتم استقلال العربات الملصوق عليها شريط فسفورى بتذكرة سعرها مختلف، وباقى العربات بسعر آخر أقل، متوقعة أن يكون سعر التذكرتين يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع غرامات على من لا يلتزم باستقلال العربات المميزة بتذكرتها المخصصة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام بشكل مؤقت، لحين تركيب بوابات الكروت الذكية الجديدة بالخطين الأول والثانى محل البوابات القديمة التى سيتم بعد تركيبها ربط جميع البوابات الإلكترونية بكافة محطات الخطوط الثلاثة بشبكة تكنولوجية واحدة، ليتم بعد ذلك تطبيق نظام المحطات بالخطوط الثلاثة، بحيث يتم المحاسبة على حسب عدد المحطات.

ولفت المصادر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذى سيتم عقده الأسبوع الجارى سيحسم هذا الأمر بشكل نهائى، وسيحسم موعد تطبيق الزيادات وقيمتها.