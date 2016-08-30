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تقرير: كوريا الشمالية تدعو جنودها إلى أن يصبحوا ترسانة نووية

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تقرير: كوريا الشمالية تدعو جنودها إلى أن يصبحوا ترسانة نووية تقرير: كوريا الشمالية تدعو جنودها إلى أن يصبحوا ترسانة نووية

جيش كوريا الشمالية

قالت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية تحث جنودها ليصبحوا “ترسانة نووية” في حال اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية، نقلا عن مصادر من هذا البلد المعزول.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال مصدر في محافظة هامكيونغ الشمالية إن الجيش الكوري الشمالي أصدر أوامر للجنود أثناء المحاضرات السياسية الأخيرة التي جرت ردا على المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحت اسم مناورات أولشي حارس الحرية بمشاركة 25 الفا من القوات الأمريكية و 50 الف جندي كوري جنوبي.

ووفقا للتقرير، يحث الجيش الكوري الشمالي الجنود الشباب في سن المراهقة والعشرينات من العمر على مهاجمة حاملات طائرات العدو وهو يرتدي حقائب الظهر النووية.

وقال مصدر إن الجيش الكوري الشمالي قال إن “حاملات طائرات العدو سوف تنقلب حتى إذا تم تفجير الحقائب بعيدا عنها”.

وأوضح المصدر أن “ذلك بهدف تعزيز التسلح النفسي للجنود الكوريين الشماليين ومنع الخوف من الحرب عنهم”.

وأشارت الاذاعة إلى أن كوريا الشمالية أنشأت حديثا وحدة لحقائب الظهر النووية تم تدريبها على التسلل الى كوريا الجنوبية لتفجير قنابل نووية.

ومع ذلك لا يعرف أفراد الوحدة شكل حقائبهم النووية، وفقا للإذاعة.

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