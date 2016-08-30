أمن الشرقية يداهم قرية «أبو نجاح» أخطر البؤر الإجرامية ويضبط تشكيل عصابي وبندقيتين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية مكبرة، على أخطر البؤر الإجرامية بقرية «أبونجاح» التابع لمركز شرطة الزقازيق والتي تعتبر أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أخطر التشكيلات الإجرامية فى تجارة المخدرات وكمية كبيرة من الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين لحين عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة تحت إشراف السيد اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية ،والعقيد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، والمقدم محمد سليم رئيس قسم العمليات بمديرية أمن الشرقية، والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، والنقباء عبد الحميد جمعه، بلال عبدالدايم، وأحمد عبدالسلام، ووليد ثروت معاونو مباحث مركز الزقازيق، من ضبط بندقية إلى وبندقية خرطوش، وعدد 2 فرد خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة، و30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وكيلو من جوهر الهيروين.

حيث تمكنت الحملة من ضبط تشكيل متخصص في اﻻتجار بالمواد المخدرة بمحافظه الشرقية يضم كلًا من أحمد السيد محمد محمدي، 30سنة، عاطل ومسجل خطر ومقيم أبو نجاح مركز الزقازيق وبحوزته بندقيه آلي «بن ﻻدن»، و274 طلقة غربي، و25طلقة آلي، واسطوانتين من خام جوهر الهيروين المخدر تزن كل منها نصف كيلو بقصد اﻻتجار، وهاتف محمول.

وتم ضبط محمود أحمد محمد الشعراوي، 26 سنة، عاطل ومقيم كفر مروان، بمحافظه القليوبية وبحوزته بندقية خرطوش وخزنة ممتلئه الطلقات، وجوال بلاستيكي بداخله 10 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 30كيلو جرام بقصد اﻻتجار، وهاتف محمول، بالإضافة إلى ضبط “مصطفى كمال إبراهيم” 24سنة، مسجل خطر، عاطل، مقيم أبو نجاح وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات خرطوش وهاتف محمول، كما تم ضبط “مصطفى إبراهيم غتوري” 23 سنة، أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته فرد خرطوش، وطلقات خرطوش، و80 جرام من جوهر الهيروين المخدر بقصد اﻻتجار.