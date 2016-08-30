«الهيئة المعاونة» بجامعة العريش تطالب بصرف حافز جذب العمالة

مراسل أونا

طالب أعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش، المسئولين بصرف حافز جذب العمالة، والمتوقف منذ عام 2012، أسوة بباقى المصالح الحكومية المتواجده فى المناطق النائية.

واشتكى عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من عدم توافر الدرجات المالية بالرغم من منحهم الدرجات العلمية للترقية، فيما أكد الدكتور محمود عيسى أحد أعضاء هيئة التدريس، أن الدرجات المخصصة لجامعة العريش لعام 2016، تم حجبها من خلال رئيس جامعة قناة السويس، بعد قرار فصل جامعة العريش، مما أدى إلى تراكم أعداد أعضاء الهيئة المعاونة المستحقين للترقية والدرجات المالية.

وأضاف عيسى، إننا نطالب بصرف الحوافز بأثر رجعى، وهذا حق لكل أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة العريش، مؤكدًا أنه كيف تطلبون منا العمل فى سيناء بدون أى حوافز أو أى مميزات عن باقى جامعات مصر.

من جانبة قال الدكتور محمود سالمان أحد أعضاء هيئة التدريس، إن جامعة العريش شهدت الحصول على عدد من الدرجات المالية لعام 2017، إلا أن رئيس الجامعة الدكتور حبشى النادى، أعطى الدرجات المالية لأعضاء هيئة التدريس، رغم منحهم الدرجات المالية العام السابق، ووجود عاملين أولى ولهم الحق فى تلك الدرجات.

وأعرب الدكتور أحمد حلمى أحد أعضاء هيئة التدريس، عن استيائة من وجود مضايقات على الحواجز الأمنية وعدم توفر وسيلة مواصلات لأعضاء الهيئة المعاونة وهيئة التدريس اسوة بباقى جامعات مصر.