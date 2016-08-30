«أوقاف شمال سيناء» تعلن أعداد ساحات صلاة العيد

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، 36 ساحة، عامة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، فى عموم مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أمين عبد الواحد، مدير أوقاف شمال سيناء، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 36 ساحة مفتوحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، منها 7 ساحات فى مدينة العريش، و9 ساحات فى مدينة بئر العبد، و13 فى رمانة، و3 فى مدينة الحسنة، كما تم تخصيص ساحة واحدة فى مدن الشيخ زويد، ورفح، ونخل، والقسيمة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تحديد خطيب أساسى، وآخر احتياطى فى جميع الساحات، إضافة إلى تنسيق العمل لتأمين الساحات مع مديرية الأمن.