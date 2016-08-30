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الجيش السورى يشن عمليات مكثفة فى دير الزور وحمص

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الجيش السورى يشن عمليات مكثفة فى دير الزور وحمص الجيش السورى يشن عمليات مكثفة فى دير الزور وحمص

الجيش السوري – أرشيفية

نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم الثلاثاء عمليات مكثفة على تجمعات لمجموعات مسلحة في دير الزور وحمص.

ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكرى قوله، إن وحدات من الجيش نفذت عمليات
> مكثفة لتجمعات مسلحى تنظيم داعش فى محيط منطقة البانوراما والعرفى والصناعة بدير الزور، ما اسفر عن مقتل وإصابة العديد من الارهابيين، وتدمير اسلحتهم.

كما تصدت وحدات من الجيش السورى بمطار دير الزور لمجموعات من تنظيم داعش، اثناء محاولتهم التسلل للمطار، ما اسفر عن مقتل العديد من المسلحين وتدمير اسلحتهم .

وفى السياق، نفذت وحدات من الجيش السورى هجمات على تحصينات مجموعات مسلحة بمدينة الرستن بمحافظة حمص، أدت الى تدمير مقرين لمسلحى ما يسمى ب`( احرار الشام) و ( رجال الله)، الى جانب مقتل عدد منهم .

أ ش أ

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