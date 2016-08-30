أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 28 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 19 دقيقة ظهرا. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    46      30              50       10 .
> دبي                        44      33              40       10 .
> الشارقة                   44      27              50       10.
> عجمان                    44      30              50       10.
> أم القيوين                43       28             50        10 .
> رأس الخيمة             43       25             40        10 .
> الفجيرة                   39       30             95       30.
> العين                     45       30              35       10 .
> ليوا                       46      27               60       10 .
> الرويس                  43      28               85       20 .
> السلع                    42       28               90       25.
> دلما                      40      32               85       30 .
> طنب الصغرى          38      32               80       35 .
> طنب الكبرى            38     32               80       35 .
> أبوموسى               39      33               70       30.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية