توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 28 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 19 دقيقة ظهرا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 46 30 50 10 .

> دبي 44 33 40 10 .

> الشارقة 44 27 50 10.

> عجمان 44 30 50 10.

> أم القيوين 43 28 50 10 .

> رأس الخيمة 43 25 40 10 .

> الفجيرة 39 30 95 30.

> العين 45 30 35 10 .

> ليوا 46 27 60 10 .

> الرويس 43 28 85 20 .

> السلع 42 28 90 25.

> دلما 40 32 85 30 .

> طنب الصغرى 38 32 80 35 .

> طنب الكبرى 38 32 80 35 .

> أبوموسى 39 33 70 30.