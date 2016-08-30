الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة “أبو سياف”

قال إرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية يوم الثلاثاء إن حكومته سترسل نحو 2500 جندي إضافي إلى جزيرة نائية في جنوب البلاد هذا الأسبوع في تصعيد للعملية العسكرية التي يشنها الجيش على جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم داعش.

و قتل نحو 45 جنديا ومقاتلا متشددا على جزيرة جولو في العملية البرية والجوية التي شنها الجيش على القاعدة الرئيسية للمتشددين بناء على توجيهات الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي “بتدميرهم”.

وبحسب رويترز قال أبيلا للصحفيين “نحن ننطلق بكل قوتنا ونشن عملية شاملة على (جماعة) أبو سياف هناك … نرسل خمسة كتائب إضافية أو نحو 2500 جندي.”