أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة “أبو سياف”

Google+ Print
الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة “أبو سياف” الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة “أبو سياف”

الرئيس الفلبيني

قال إرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية يوم الثلاثاء إن حكومته سترسل نحو 2500 جندي إضافي إلى جزيرة نائية في جنوب البلاد هذا الأسبوع في تصعيد للعملية العسكرية التي يشنها الجيش على جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم داعش.

و قتل نحو 45 جنديا ومقاتلا متشددا على جزيرة جولو في العملية البرية والجوية التي شنها الجيش على القاعدة الرئيسية للمتشددين بناء على توجيهات الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي “بتدميرهم”.

وبحسب رويترز قال أبيلا للصحفيين “نحن ننطلق بكل قوتنا ونشن عملية شاملة على (جماعة) أبو سياف هناك … نرسل خمسة كتائب إضافية أو نحو 2500 جندي.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا